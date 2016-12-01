ЛаВенум ® −

Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК
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Пяточки - антисептический крем для заживления ран и трещин на пятках
Кетопрофен-Органика капсулы
Важные новости
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Минздрав утвердил нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных препаратах 20 декабря Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 917н от 01.12.2016 г. «Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения».
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Федеральные

Журнал «Вокруг света» выиграл суд у гомеопатов В среду, 20 декабря, Арбитражный суд Москвы отказал некоммерческому партнерству «Национальный совет по гомеопатии» в...

Пресс-релизы

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ «КАРИПАИН» ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Как известно, сейчас широко применяется неоперативный метод патогенетического лечения межпозвонковых грыж и...

 

Новости компаний

«МираксБиоФарма» намерена инвестировать около 3 млрд рублей в строительство завода в ОЭЗ «Калуга» Правительство Калужской области и российское акционерное общество «МираксБиоФарма» заключили соглашение о намерениях...

региональные

Нижегородское УФАС отменило закупку лекарств на 500 млн рублей Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязало региональное Министерство здравоохранения...
 

Общие новости

Около 50% россиян ищут информацию о лекарствах в интернете Около 50% россиян используют интернет для поиска информации о лекарствах: инструкции, стоимость и отзывы об...

зарубежные

Британия оштрафовала Pfizer за завышение цены на лекарство от эпилепсии Антимонопольная служба Великобритании (CMA) оштрафовала американскую фармацевтическую компанию Pfizer на 84,2 млн...
     
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Экология питания
 
Фармамедикал Фармамедикал - показов 6622036, переходов 7404 дистрибьютор широкого спектра фармацевтических субстанций
Нефтегазхимкомплект Нефтегазхимкомплект - показов 6585544, переходов 6772 импорт химического сырья и готовой продукции
Восторг - С Восторг - С - показов 952696, переходов 915

Компания ООО "Восторг-С" основана в 1997 году, являеnся производителями кремов БОРО ДЕРМ и занимаемся оптовой торговлей лечебной косметики.

 
Органика Органика - показов 3877969, переходов 3012 Производство и реализация лекарственных препаратов, субстанций
Компания Валента Компания Валента - показов 5667205, переходов 6949 лидер в области ответственных решений для здравоохранения.
Фармамед.РФ Фармамед.РФ - показов 4514295, переходов 4727 ООО "ФАРМАМЕД.РФ" - фармацевтическая производственная компания основанная в 2003 году и ведущая свою историю от фармацевтической торговли.
Мир стевии Мир стевии - показов 6643801, переходов 6334 предлагаем к реализации серию продуктов из стевии медовой (Stevia Rebaudiana Bertoni)
Ист-Фарм Ист-Фарм - показов 1319365, переходов 1456

 ООО «ИСТ-ФАРМ» – современное фармацевтическое предприятие, расположенное в г.Уссурийске Приморского края.

Бэгриф Бэгриф - показов 4435344, переходов 2903 Производство высококачественных нестерильных лекарственных средств.
Полло Полло - показов 40213, переходов 87

ЛаВенум ® −

просто находка
здоровые ножки,
легкая походка.

Синтез Синтез - показов 6625649, переходов 6263 ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
Формула Здоровья Формула Здоровья - показов 643355, переходов 570

Формула Здоровья - природные богатства Алтая

Пальма Пальма - показов 6646824, переходов 6059 ГРУППА КОМПАНИЙ ПАЛЬМА - производство и реализация медицинских изделий
В-МИН В-МИН - показов 4747352, переходов 4973 Качество жизни - на новый уровень
Винар Винар - показов 6671354, переходов 8649 Современные системы экспресс-контроля, стерилизации и дезинфекции
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» - показов 4437600, переходов 4116

Производство лекарственных средств 130 лет традиций и инноваций!

Никитская Лаборатория НПП Никитская Лаборатория НПП - показов 89971, переходов 154 Мы предлагаем вам натуральные средства которые помогают справиться с многими заболеваниями, сохранить бодрость и самое ценное что у нас есть — здоровье.

Эласт-Мед Эласт-Мед - показов 4516716, переходов 3850

Уважаемые оптовики, производственная компания "Эласт-Мед" предлагает широкий ассортимент сертифицированных основовязанных изделий.

ЕФ ЛАБОРАТОРИЯ ЕФ ЛАБОРАТОРИЯ - показов 268588, переходов 396 Компания EFLaboratory молодой, динамично развивающийся российский производитель натуральных продуктов по уходу и поддержанию естественной красоты.
Репромед Репромед - показов 886538, переходов 754 ООО "Репромед" - производство хирургических шовных материалов.

Фармагарант Рус Фармагарант Рус - показов 2628083, переходов 2662

ООО "Фармагарант-Рус" - надежная дистрибьюция лекарственных средств

 

ДДД ДДД - показов 6364164, переходов 5981

«Экспериментально-производственный центр «Дезинфекционист»

Биохимик Биохимик - показов 4669145, переходов 4404 ОАО «Биохимик», основанное в 1959 году, является одним из ведущих промышленных предприятий Республики Мордовия и одним из важнейших производителей лекарственных средств в России.
Иван-да-Марья Иван-да-Марья - показов 4604101, переходов 4672 Производство и продажа продукции из расторопши (капсулы, шрот, масло)
Сэлвим Сэлвим - показов 871264, переходов 700

ООО «Сэлвим» - производитель препарата Галавит®, осуществляющий его продвижение и продажи на территории России и стран СНГ.

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Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК