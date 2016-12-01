ЛаВенум ® −

Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК
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Кетопрофен-Органика капсулы
Важные новости
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Минздрав утвердил нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных препаратах 20 декабря Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 917н от 01.12.2016 г. «Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения».
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Федеральные

Журнал «Вокруг света» выиграл суд у гомеопатов В среду, 20 декабря, Арбитражный суд Москвы отказал некоммерческому партнерству «Национальный совет по гомеопатии» в...

Пресс-релизы

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ «КАРИПАИН» ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Как известно, сейчас широко применяется неоперативный метод патогенетического лечения межпозвонковых грыж и...

 

Новости компаний

«МираксБиоФарма» намерена инвестировать около 3 млрд рублей в строительство завода в ОЭЗ «Калуга» Правительство Калужской области и российское акционерное общество «МираксБиоФарма» заключили соглашение о намерениях...

региональные

Нижегородское УФАС отменило закупку лекарств на 500 млн рублей Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязало региональное Министерство здравоохранения...
 

Общие новости

Около 50% россиян ищут информацию о лекарствах в интернете Около 50% россиян используют интернет для поиска информации о лекарствах: инструкции, стоимость и отзывы об...

зарубежные

Британия оштрафовала Pfizer за завышение цены на лекарство от эпилепсии Антимонопольная служба Великобритании (CMA) оштрафовала американскую фармацевтическую компанию Pfizer на 84,2 млн...
     
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Экология питания
 
Вулкан ООО НПП Вулкан ООО НПП - показов 4586542, переходов 4818 Производство лечебно-профилактических продуктов и биологически активных добавок к пище (БАД)
Формула Здоровья Формула Здоровья - показов 651387, переходов 595

Формула Здоровья - природные богатства Алтая

Восторг - С Восторг - С - показов 960831, переходов 936

Компания ООО "Восторг-С" основана в 1997 году, являеnся производителями кремов БОРО ДЕРМ и занимаемся оптовой торговлей лечебной косметики.

 
Мир стевии Мир стевии - показов 6651919, переходов 6351 предлагаем к реализации серию продуктов из стевии медовой (Stevia Rebaudiana Bertoni)
Биоком ООО Биоком ООО - показов 4467082, переходов 3291

Компания «Биоком» занимается производством и продвижения биологически активных добавок (БАД) к пище на рынке оздоровительного питания России уже более 10 лет.

Фармагарант Рус Фармагарант Рус - показов 2636182, переходов 2680

ООО "Фармагарант-Рус" - надежная дистрибьюция лекарственных средств

 

Компания Валента Компания Валента - показов 5675471, переходов 6966 лидер в области ответственных решений для здравоохранения.
Нефтегазхимкомплект Нефтегазхимкомплект - показов 6593771, переходов 6793 импорт химического сырья и готовой продукции
Сибирская Клетчатка Сибирская Клетчатка - показов 187795, переходов 327 Мы производим СИБИРСКУЮ КЛЕТЧАТКУ - продукт для красоты и хорошего самочувствия

Йотта-фарм Йотта-фарм - показов 482240, переходов 544

Оптовый поставщиик медикаментов. Продукция Российских производителей по конкурентной цене

 
Дальхимфарм Дальхимфарм - показов 6356116, переходов 6331 В гармонии с природой и человеком
Биохимик Биохимик - показов 4677272, переходов 4423 ОАО «Биохимик», основанное в 1959 году, является одним из ведущих промышленных предприятий Республики Мордовия и одним из важнейших производителей лекарственных средств в России.
Ангро АС Ангро АС - показов 81871, переходов 147 Аптечный склад (АС) «АНГРО» - компания,

работающая на фармацевтическом рынке с 1994 года. Мы предлагаем широкий

ассортимент субстанций ("ангровых" лекарственных препаратов) и сырья для

инфузионных растворов.

Полло Полло - показов 48456, переходов 112

ЛаВенум ® −

просто находка
здоровые ножки,
легкая походка.

Фермент Фермент - показов 4559988, переходов 13365

Производитель иммунобиологических препаратов и лекарственных средств с 1995 года

Кобра ИнтерФарм Кобра ИнтерФарм - показов 263244, переходов 529

Кобра ИнтерФарм  поставляет экологически чистую, полезную для здоровья продукцию ПРЕМИУМ-класса, являясь в России эксклюзивным представителем американской компании-производителя  IRWIN NATURALS

 
Фармамед.РФ Фармамед.РФ - показов 4522437, переходов 4750 ООО "ФАРМАМЕД.РФ" - фармацевтическая производственная компания основанная в 2003 году и ведущая свою историю от фармацевтической торговли.
ФармХимКомплект ФармХимКомплект - показов 260074, переходов 467

Широкая линейка фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и расходных материалов для РПО аптек и больниц. Полный пакет документов качества любая фасовка, в наличии на складе

 
В-МИН В-МИН - показов 4755538, переходов 4994 Качество жизни - на новый уровень
Ист-Фарм Ист-Фарм - показов 1327538, переходов 1475

 ООО «ИСТ-ФАРМ» – современное фармацевтическое предприятие, расположенное в г.Уссурийске Приморского края.

Иван-да-Марья Иван-да-Марья - показов 4612272, переходов 4689 Производство и продажа продукции из расторопши (капсулы, шрот, масло)
Парус фарма Парус фарма - показов 2851981, переходов 2542

Общество с ограниченной ответственностью Парус Фарма начала свою деятельность на Российском рынке в 2009 году.

Эласт-Мед Эласт-Мед - показов 4524956, переходов 3866

Уважаемые оптовики, производственная компания "Эласт-Мед" предлагает широкий ассортимент сертифицированных основовязанных изделий.

Пальма Пальма - показов 6654939, переходов 6074 ГРУППА КОМПАНИЙ ПАЛЬМА - производство и реализация медицинских изделий
Винар Винар - показов 6679563, переходов 8664 Современные системы экспресс-контроля, стерилизации и дезинфекции

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Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК