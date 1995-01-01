ЛаВенум ® −

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Производственная мощность российского завода израильской компании Teva составляет 0,5 млрд таблеток в год....
|1-2DRY BV. – Biscol
|Bittner Richard – Eurosirel
|Eurotrends KFT – Jelfa
|Jenapharm – Medana Pharma Terpol
|Medela AG – Pharmygiene-SCAT
|Phillips – Simpex Pharma
|Sinsin Pharmaceutical Co – Zdravlje
|Zentiva – Артлайф
|Архангельский водорослевый к-т – Бородинское ООО
|Борщаговский ХФЗ – ГОСНИИ БП
|ГосНИИ ОЧБ – Иконг Фармацевтика
|Имбио – КПТФ
|Красная Звезда – Медиа ООО
|Медико-технологический холдинг – Новодез
|Новомед – Промхимпермь
|Промышленные материалы ООО НПП – Сириус
|СК-визит ООО – Урусвати
|Усолье – Флория
|ФО им.Пастера – Энси
|Bacillus cereus IP 5832 – БОРНАЯ КИСЛОТА
|БОРТЕЗОМИБ – ДЕКСАМЕТАЗОН
|ДЕКСАМЕТАЗОН, ТОБРАМИЦИН – КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ, КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ
|КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ – МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА АЦЕПОНАТ
|МЕТИЛТИОНИНИЯ ХЛОРИД – ПИКЛОКСИДИН
|ПИЛОКАРПИН – СМЕКТИТ ДИОКТАЭДРИЧЕСКИЙ
|СОМАТРОПИН – ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА
|1000 ТРАВ ОТ МАЗНЕВА КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ СБОР №01 – BABY KINDER МАСЛО ДЕТСКОЕ ДЛЯ ТЕЛА
|BABY KINDER МОЛОЧКО ДЕТСКОЕ ДЛЯ ТЕЛА – HIMALAYA HERBALS МАСКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛИЦА
|HIMALAYA HERBALS МАСКА ОСВЕЖАЮЩАЯ ФРУКТОВАЯ – NATURES НК КРЕМ ОЧИЩАЮЩИЙ ВЫВОДЯЩИЙ ТОКСИНЫ
|NATURES ОЛ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ – А-ПАР
|А-ЦЕРУМЕН – АГАР КАНДИДА
|АГАР КЛИГЛЕРА – АКВА-МАРИС УСТРОЙСТВО
|АКВА-РИНОСОЛЬ – АКУЛИЙ ЖИР И ПОДОРОЖНИК КРЕМ ДЛЯ НОГ
|АКУЛИЙ ЖИР И ПОЛЫНЬ КРЕМ ОТ БОЛИ В РУКАХ – АЛОЭ ПЛЮС
|АЛОЭ СИРОП – АМИНАЗИН
|АМИНАЛОН – АНТИ-ГНУС КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
|АНТИ-ГНУС СПРЕЙ ОТ КЛЕЩЕЙ И КРОВОС.НАСЕКОМЫХ – АПТЕЧКА АГАФЬИ БАЛЬЗАМ АРОМАТЕРАПИЧЕСКИЙ
|АПТЕЧКА АГАФЬИ БАЛЬЗАМ НА ГУСИНОМ ЖИРЕ – АСКОРБИН КА ФОРТЕ
|АСКОРБИНКА – АЭПРИН
|АЭРОВИТ – БАЛЬЗАМ ЗЕЛЕНОГЛАЗАЯ КАТУНЬ
|БАЛЬЗАМ ЗЛАТОЦВЕТ – БАЛЬЗАМИР СОЛЬ ДЛЯ ВАНН ДЕТСКАЯ С ПЕНОЙ
|БАЛЬЗАМИР СОЛЬ ДЛЯ ВАНН ДЛЯ НОГ – БАРХАТНЫЕ РУЧКИ КРЕМ ДЛЯ РУК, НОГТЕЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
|БАРХАТНЫЕ РУЧКИ КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ МОЛОДОСТЬ КОЖИ – БЕРЕШ ПЛЮС
|БЕРЛИПРИЛ ПЛЮС – БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКС:: Peha-Haft
|БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ – БИОКОН СТОП КОМАР СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ
|БИОКОН СТОП КОМАР СПРЕЙ-МИНИ ОТ КОМАРОВ – БОНДРОНАТ
|БОНЕФОС – БРУСНИКИ ЛИСТ
|БРУСНИКИ ЛИСТА ЭКСТРАКТ – В-МИН ЧЕРНИКА GN
|В-МИН-01 – ВАЛЬСАКОР Н
|ВАЛЬСАКОР НД – ВЕЛЕДА МАСЛО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАСТЯЖЕК
|ВЕЛЕДА МАСЛО МАССАЖНОЕ – ВЕРОМИСТИН FLORES СПРЕЙ
|ВЕРОМИСТИН SILVER САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ Д/ИНТ.ГИГИЕНЫ – ВИРОСЕПТ
|ВИРУ-МЕРЦ СЕРОЛ – ВИТРУМ ТИНЕЙДЖЕР
|ВИТРУМ ЦЕНТУРИ – ГАРДЕКС BABY МОЛОЧКО ОТ КОМАРОВ С ЗАЩИТОЙ ОТ СОЛНЦА
|ГАРДЕКС BABY ПЕНКА ОТ КОМАРОВ – ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ЖЕНЬ-ШЕНЬ ПЛЮС ЛЮКС
|ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ МЭТР – ГЕМАТОГЕН НАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
|ГЕМАТОГЕН НОВЫЙ – ГИЛЕНИА
|ГИНАЛГИН – ГЛИЦИН КА
|ГЛИЦИН ФОРТЕ – ГРИБ ЛИСИЧКА сушеный, измельч::
|ГРИБ МЕЙТАКЕ сушеный, измельч. – ДЕКАРИС
|ДЕКОНЕКС 50 ПЛЮС – ДЖОНСОН'С БЭБИ КРЕМ SUN CARE
|ДЖОНСОН'С БЭБИ КРЕМ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ – ДИЗАО МАСКА РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН ЖЕМЧУГ
|ДИЗАО МАСКА РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН С АКУЛЬИМ ЖИРОМ – ДОКТОР МОМ КОЛД РАБ
|ДОКТОР НОСОВ – ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТИ СЛИМ
|ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТИ ЦЕЛЛЮНОРМ – ДЭТА ИНСЕКТО ЖИДКОСТЬ ОТ КОМАРОВ
|ДЭТА КОМПЛЕКТ ФУМИГАТОР + ЖИДКОСТЬ ОТ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ – ЗАЖИВИТЕЛЬ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАН
|ЗАЖИВИТЕЛЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА С БАДЯГОЙ – ЗОКОР
|ЗОКСОН – ЗУБНАЯ ПАСТА MEXIDOL DENT PROFESSIONAL
|ЗУБНАЯ ПАСТА MEXIDOL DENT SENSITIVE – ЗУБНАЯ ПАСТА РОКС TEENS
|ЗУБНАЯ ПАСТА РОКС АНТИТАБАК – ЗУБНАЯ ЩЕТКА КОЛГЕЙТ TOTAL PROFESSIONAL
|ЗУБНАЯ ЩЕТКА КОЛГЕЙТ ВОЯЖ – ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
|ИЗУМРУДНАЯ ДОЛИНА МАСКА-ЛИФТИНГ – ИНДИКАТОРНАЯ ПОЛОСКА Дезиконт Ника-Экстра М
|ИНДИКАТОРНАЯ ПОЛОСКА Дезиконт НМ (Ника Экстра М) – ИРРИГАТОР AQUAJET
|ИРС-19 – КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ
|КАЛЬЦИЙ ЮНИОР – КАРДИОЛА БАЛЬЗАМ
|КАРДИОМАГНИЛ – КЕДРОВЫЙ ОРЕХ
|КЕДРОН – КЛЕЕНКА КОМПРЕССНАЯ
|КЛЕЕНКА ПОДКЛАДНАЯ – КО-ДИРОТОН
|КО-ПЕРИНЕВА – КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ БРИЛЛИАНТ
|КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ БРИЛЛИАНТ NEW – КОРА КАЛИНЫ
|КОРА КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ – КРАПИВЫ ТРАВА цельная
|КРАПИВЫ ЭКСТРАКТ – КРЕМ ДЛЯ РУК ОБЛЕПИХОВО-ГЛИЦЕРИНОВЫЙ
|КРЕМ ДЛЯ РУК ОЛИВКОВО-ГЛИЦЕРИНОВЫЙ – КРЕМ-БАЛЬЗАМ ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА ШПОРНЕТ
|КРЕМ-БАЛЬЗАМ МАССАЖНЫЙ – КУКУРУЗНЫЕ СТОЛБИКИ С РЫЛЬЦАМИ
|КУКУРУЗНЫХ РЫЛЕЦ ЭКСТРАКТ – ЛАМИНАРИЯ (МОРСКАЯ КАПУСТА)
|ЛАМИНАРИЯ (МОРСКАЯ КАПУСТА) SPA – Леди'c формула Персон::Месячная Система
|Леди'c формула Персон.Месячная Система усиленная формула – ЛЕКАРЬ КРЕМ ДЛЯ РУК РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
|ЛЕКАРЬ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ – ЛИНЗА ОС
|ЛИНЗА Ф/Х BROWN – ЛОРАТАДИН
|ЛОРАФЕН – МАГНИТНЫЕ ОЧКИ
|МАГНИТНЫЕ СТЕЛЬКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ – МАНЖЕТКИ ТРАВА
|МАНИНИЛ – МАСЛО БЕРГАМОТА ЭФИРНОЕ
|МАСЛО БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ ЭФИРНОЕ – МАСЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ РУК
|МАСЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ ШЕИ И ГРУДИ – МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
|МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ АЛТАЙСКОЕ – МАСЛО ТАРХУНА ЭФИРНОЕ
|МАСЛО ТЕРПЕНТИННОЕ (СКИПИДАР) – МЕД С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
|МЕД С МИНДАЛЕМ – МЕНАЛИНД ПЕНА ОЧИЩАЮЩАЯ PROFESSIONAL
|МЕНАЛИНД ПРОФЕШНЛ САЛФЕТКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ – МИЛОНА -6
|МИЛОНА -8 – МОНОПРИЛ
|МОНОСАН – МУЛЬТИФОРТ КАРДИО
|МУМИЕ – НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ЮНОНА
|НАБОР Д/КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН – НАРИНЭ-ТНСИ
|НАРИНЭ-Ф-БАЛАНС – НЕЙРОДИКЛОВИТ
|НЕЙРОДОЗ – НИТРОДЖИНА NF LIP БАЛЬЗАМ-ПОМАДА ДЛЯ ГУБ SPF20
|НИТРОДЖИНА T-GEL ШАМПУНЬ – НОРМОФТАЛ С ПЕПТИДАМИ
|НОРМОФУНДИН Г-5 – ОКСИДЕВИТ
|ОКСИКЛОЗАНИД – ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ФТОРОДЕНТ
|ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ЭЛМЕКС – ОТСАСЫВАТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ
|ОТТОСЛАВИН – ПАНТОГЕМАТОГЕН С КРАСНЫМ КОРНЕМ
|ПАНТОГЕМАТОГЕН ТОНИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН – ПЕНТАЛГИН
|ПЕНТАЛГИН Н – ПИКОВИТ ПЛЮС
|ПИКОВИТ ПРЕБИОТИК СИРОП – ПЛЕНКА ОПЕРАЦИОННАЯ СИЛАКРИЛ
|ПЛЕНКА ОПЕРАЦИОННАЯ УНИПЛАСТ – ПОДОРОЖНИКА НАСТОЙКА
|ПОДОРОЖНИКА СЕМЕНА – ПОЯС ПРИ ОПУЩЕНИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
|ПОЯС ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ – ПРОВАЙВ
|ПРОВЕРА – ПРОКСИМ
|ПРОКСОДОЛОЛ – ПРОЯВИТЕЛЬ "РЕНМЕД-К"
|ПРОЯВИТЕЛЬ "РЕНМЕД-ПЛЮС" – РАСТВОР д~конт::линз Офтальмикс Премиум Плюс
|РАСТВОР КОЛЛАГЕНА из крысиных хвостов – РЕТИНОЕВАЯ МАЗЬ
|РЕТИНОЛ (ВИТАМИН А) – РОДЭЛИМ
|РОЗАЛИАК UV – САБЕЛЬНИКА ЭКСТРАКТ
|САВОЛИ КРЕМ-БАРЬЕР ДЛЯ СЕМЬИ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА – САЛЬБУТАМОЛ
|САЛЬВАГИН ГЕЛЬ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – СБОР ЖЕЛЧЕГОННЫЙ №3
|СБОР ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – СЕКС-БАРЬЕР ДЛЯ КОШЕК
|СЕКС-БАРЬЕР ДЛЯ МУЖСКИХ ОСОБЕЙ – СИЛУЕТ
|СИМБАЛТА – СИРОП ЛИСТ СМОРОДИНЫ + ЛИСТ МАЛИНЫ
|СИРОП МАЛИНЫ – СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ ОЧИЩЕННЫЙ
|СКИПИДАРНАЯ МАЗЬ – СМЕСЬ ПИТАТЕЛЬНАЯ НУТРИЛОН 2 ИММУНОФОРТИС
|СМЕСЬ ПИТАТЕЛЬНАЯ НУТРИЛОН 2 КОМФОРТ – СОЛЬ ДЛЯ ВАНН МОРСКАЯ Лечебные травы
|СОЛЬ ДЛЯ ВАНН МОРСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ – СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ БУТОНЫ
|СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ – СРЕДСТВО СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ НОГТЕЙ 5 ДНЕЙ
|СРЕДСТВО УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЛЯ НОГТЕЙ 5 ДНЕЙ – СТОППРОБЛЕМ ГЕЛЬ САЛИЦИЛОВЫЙ
|СТОППРОБЛЕМ ГЕЛЬ САЛИЦИЛОВЫЙ ДЛЯ УМЫВАНИЯ – СУПЕР ЛФ
|СУПЕР МУЛЬТИВИТАМИНЫ – ТАЗЕПАМ
|ТАЗОЦИН – ТЕРИЗИДОН
|ТЕРИЗИДОН ПЛЮС – ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ ИХА-ЛГ-1-ФАКТОР
|ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ ИХА-ЛГ-ФАКТОР – ТИЗОЛЬ ПЛЮС ТИВИТ ГЕЛЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
|ТИЗОЛЬ ПЛЮС ТИВИТ ГЕЛЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ – ТОНОМЕТР LD-71а
|ТОНОМЕТР LD-8 – ТРИАСТЕ
|ТРИАСТЕ КРЕМ – ТУССАМАГ
|ТУССИН – ФАМОСАН
|ФАМОТИДИН – ФИЗИОГЕЛЬ КРЕМ-ФЛЮИД ДЛЯ ТЕЛА
|ФИЗИОГЕЛЬ ПЛЮС ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС – ФИТОЛЮКС-09 почечный
|ФИТОЛЮКС-10 почечный с пол-полой – ФИТОЧАЙ ГАСТОФИТОН
|ФИТОЧАЙ ГЕКА №15 ИММУНОТОНИК ЙОДИРОВАНЫЙ – ФИТОЧАЙ ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
|ФИТОЧАЙ ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ – ФИТОЧАЙ №121 ФИТО СТЕВИЯ
|ФИТОЧАЙ №127 ДЛЯ ЖЕНЩИН №1 – ФЛОРФЕНИКОЛ
|ФЛОССТИК МЕЖЗУБНЫЙ – ФРЕНЧИ УМНАЯ ЭМАЛЬ РЕАНИМ+
|ФРЕНЧИ УМНАЯ ЭМАЛЬ РЕГЕНЕРАТОР СЛОЯЩИХСЯ НОГТЕЙ – ХИГИЯ СРЕДСТВО ПЕДИКУЛЕЗНОЕ
|ХИГИЯ ШАМПУНЬ ПЕДИКУЛЕЗНЫЙ – ЦЕЛАНИД
|ЦЕЛАСКОН – ЦИНКИТ
|ЦИНКОВАЯ ПАСТА – ЧАЙ МАТЭ
|ЧАЙ МОРОШКА – ЧАЙНЫЙ НАПИТОК МЕЛИССА
|ЧАЙНЫЙ НАПИТОК МОРСКАЯ КАПУСТА – ЧЕРНИКА+МОРКОВЬ
|ЧЕРНИКА-КОМПЛЕКС – ШАМПУНЬ БИОСИМ-А
|ШАМПУНЬ ВЕДА – ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ "Омнификс"
|ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ – ЭДАС-901
|ЭДАС-902 – ЭЛЕКТРОГРЕЛКА САПОГ-ЛЮКС
|ЭЛЕКТРОГРЕЛКА СТАНДАРТ-ЛЮКС – ЭНТЕРОЛ
|ЭНТЕРОСАН – ЭХИНАЦЕЯ БЛЕДНАЯ
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