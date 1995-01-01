ЛаВенум ® −

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Важные новости
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Законопроект «Об обращении медизделий» подготовят ко второму чтению На доработку законопроекта «Об обращении медизделий» ушел весь 2016 год: помимо согласования с законодательством Евразийского экономического союза, вновь возникли разночтения с действующими регламентами. Очередную редакцию базового документа для российской медицинской промышленности раскритиковали эксперты «Открытого правительства». Как сообщили Vademecum в Минздраве, мнение экспертов и

позиция других ведомств учтены, а в Правительство РФ направлено предложение начать подготовку документа ко второму чтению в Госдуме.

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Федеральные

ФАС выступила против дополнительных преференций для российских производителей Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей...

Пресс-релизы

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ «КАРИПАИН» ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Как известно, сейчас широко применяется неоперативный метод патогенетического лечения межпозвонковых грыж и...

 

Новости компаний

cтарший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц
Teva пока не собирается производить в РФ фармсубстанции

Производственная мощность российского завода израильской компании Teva составляет 0,5 млрд таблеток в год....

региональные

Аптеки Перми перестали продавать антибиотики без рецепта В аптеках Перми и Пермского края приостановили продажу антибиотиков без рецепта. Как сообщило Министерство...
 

Общие новости

Около 50% россиян ищут информацию о лекарствах в интернете Около 50% россиян используют интернет для поиска информации о лекарствах: инструкции, стоимость и отзывы об...

зарубежные

Крупнейшие американские фармкомпании подешевели почти на 25 млрд долл. за 20 минут Акции американских фармацевтических компаний Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb,...
     
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Экология питания
 
Фармамед.РФ Фармамед.РФ - показов 4553078, переходов 4829 ООО "ФАРМАМЕД.РФ" - фармацевтическая производственная компания основанная в 2003 году и ведущая свою историю от фармацевтической торговли.
Вулкан ООО НПП Вулкан ООО НПП - показов 4617351, переходов 4900 Производство лечебно-профилактических продуктов и биологически активных добавок к пище (БАД)
Кобра ИнтерФарм Кобра ИнтерФарм - показов 294036, переходов 577

Кобра ИнтерФарм  поставляет экологически чистую, полезную для здоровья продукцию ПРЕМИУМ-класса, являясь в России эксклюзивным представителем американской компании-производителя  IRWIN NATURALS

 
Фармамедикал Фармамедикал - показов 6661006, переходов 7470 дистрибьютор широкого спектра фармацевтических субстанций
Бэгриф Бэгриф - показов 4474026, переходов 2962 Производство высококачественных нестерильных лекарственных средств.
Сибирская Клетчатка Сибирская Клетчатка - показов 218575, переходов 388 Мы производим СИБИРСКУЮ КЛЕТЧАТКУ - продукт для красоты и хорошего самочувствия

Фермент Фермент - показов 4590645, переходов 13433

Производитель иммунобиологических препаратов и лекарственных средств с 1995 года

Фармагарант Рус Фармагарант Рус - показов 2666923, переходов 2730

ООО "Фармагарант-Рус" - надежная дистрибьюция лекарственных средств

 

ФармХимКомплект ФармХимКомплект - показов 290721, переходов 532

Широкая линейка фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и расходных материалов для РПО аптек и больниц. Полный пакет документов качества любая фасовка, в наличии на складе

 
Биоком ООО Биоком ООО - показов 4497900, переходов 3334

Компания «Биоком» занимается производством и продвижения биологически активных добавок (БАД) к пище на рынке оздоровительного питания России уже более 10 лет.

Репромед Репромед - показов 925598, переходов 814 ООО "Репромед" - производство хирургических шовных материалов.

Эласт-Мед Эласт-Мед - показов 4555672, переходов 3905

Уважаемые оптовики, производственная компания "Эласт-Мед" предлагает широкий ассортимент сертифицированных основовязанных изделий.

ЛУЧИКС ЛУЧИКС - показов 1076123, переходов 1305 ООО «ЛУЧИКС» является крупнейшим прозводителем парафармацевтических и косметических средств в России.
Восторг - С Восторг - С - показов 991649, переходов 995

Компания ООО "Восторг-С" основана в 1997 году, являеnся производителями кремов БОРО ДЕРМ и занимаемся оптовой торговлей лечебной косметики.

 
Биохимик Биохимик - показов 4707822, переходов 4458 ОАО «Биохимик», основанное в 1959 году, является одним из ведущих промышленных предприятий Республики Мордовия и одним из важнейших производителей лекарственных средств в России.
Солнышко Солнышко - показов 321748, переходов 405 ООО «Компания Солнышко»  находится на российском медицинском рынке с 2002 года и является производителем и поставщиком товаров медицинского назначения, соответствующих нормам и стандартам качества.

Винар Винар - показов 6710225, переходов 8723 Современные системы экспресс-контроля, стерилизации и дезинфекции
Полло Полло - показов 79174, переходов 173

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Парус фарма Парус фарма - показов 2882773, переходов 2577

Общество с ограниченной ответственностью Парус Фарма начала свою деятельность на Российском рынке в 2009 году.

Нефтегазхимкомплект Нефтегазхимкомплект - показов 6624607, переходов 6834 импорт химического сырья и готовой продукции
Иван-да-Марья Иван-да-Марья - показов 4643083, переходов 4738 Производство и продажа продукции из расторопши (капсулы, шрот, масло)
Компания Валента Компания Валента - показов 5706273, переходов 7002 лидер в области ответственных решений для здравоохранения.
Дальхимфарм Дальхимфарм - показов 6386906, переходов 6381 В гармонии с природой и человеком
Органика Органика - показов 3916906, переходов 3081 Производство и реализация лекарственных препаратов, субстанций
МедВэйв МедВэйв - показов 4622860, переходов 4836 ГК "МедВэйв" – российский производитель инновационных препаратов.

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Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК