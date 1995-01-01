ЛаВенум ® −

Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК
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Законопроект «Об обращении медизделий» подготовят ко второму чтению На доработку законопроекта «Об обращении медизделий» ушел весь 2016 год: помимо согласования с законодательством Евразийского экономического союза, вновь возникли разночтения с действующими регламентами. Очередную редакцию базового документа для российской медицинской промышленности раскритиковали эксперты «Открытого правительства». Как сообщили Vademecum в Минздраве, мнение экспертов и

позиция других ведомств учтены, а в Правительство РФ направлено предложение начать подготовку документа ко второму чтению в Госдуме.

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Федеральные

ФАС выступила против дополнительных преференций для российских производителей Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей...

Пресс-релизы

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ «КАРИПАИН» ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Как известно, сейчас широко применяется неоперативный метод патогенетического лечения межпозвонковых грыж и...

 

Новости компаний

cтарший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц
Teva пока не собирается производить в РФ фармсубстанции

Производственная мощность российского завода израильской компании Teva составляет 0,5 млрд таблеток в год....

региональные

Аптеки Перми перестали продавать антибиотики без рецепта В аптеках Перми и Пермского края приостановили продажу антибиотиков без рецепта. Как сообщило Министерство...
 

Общие новости

Около 50% россиян ищут информацию о лекарствах в интернете Около 50% россиян используют интернет для поиска информации о лекарствах: инструкции, стоимость и отзывы об...

зарубежные

Крупнейшие американские фармкомпании подешевели почти на 25 млрд долл. за 20 минут Акции американских фармацевтических компаний Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb,...
     
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Экология питания
 
Дальхимфарм Дальхимфарм - показов 6392401, переходов 6392 В гармонии с природой и человеком
Репромед Репромед - показов 931043, переходов 825 ООО "Репромед" - производство хирургических шовных материалов.

Фармамед.РФ Фармамед.РФ - показов 4558497, переходов 4837 ООО "ФАРМАМЕД.РФ" - фармацевтическая производственная компания основанная в 2003 году и ведущая свою историю от фармацевтической торговли.
МедВэйв МедВэйв - показов 4628340, переходов 4846 ГК "МедВэйв" – российский производитель инновационных препаратов.
Компания Валента Компания Валента - показов 5711663, переходов 7011 лидер в области ответственных решений для здравоохранения.
Пальма Пальма - показов 6691165, переходов 6122 ГРУППА КОМПАНИЙ ПАЛЬМА - производство и реализация медицинских изделий
Бэгриф Бэгриф - показов 4479488, переходов 2971 Производство высококачественных нестерильных лекарственных средств.
Винар Винар - показов 6715673, переходов 8737 Современные системы экспресс-контроля, стерилизации и дезинфекции
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» - показов 4481923, переходов 4199

Производство лекарственных средств 130 лет традиций и инноваций!

В-МИН В-МИН - показов 4791735, переходов 5046 Качество жизни - на новый уровень
Формула Здоровья Формула Здоровья - показов 687632, переходов 652

Формула Здоровья - природные богатства Алтая

ЕФ ЛАБОРАТОРИЯ ЕФ ЛАБОРАТОРИЯ - показов 312717, переходов 468 Компания EFLaboratory молодой, динамично развивающийся российский производитель натуральных продуктов по уходу и поддержанию естественной красоты.
Йотта-фарм Йотта-фарм - показов 518717, переходов 601

Оптовый поставщиик медикаментов. Продукция Российских производителей по конкурентной цене

 
Вулкан ООО НПП Вулкан ООО НПП - показов 4622794, переходов 4908 Производство лечебно-профилактических продуктов и биологически активных добавок к пище (БАД)
Фермент Фермент - показов 4596088, переходов 13441

Производитель иммунобиологических препаратов и лекарственных средств с 1995 года

ЛУЧИКС ЛУЧИКС - показов 1081562, переходов 1312 ООО «ЛУЧИКС» является крупнейшим прозводителем парафармацевтических и косметических средств в России.
Никитская Лаборатория НПП Никитская Лаборатория НПП - показов 134424, переходов 260 Мы предлагаем вам натуральные средства которые помогают справиться с многими заболеваниями, сохранить бодрость и самое ценное что у нас есть — здоровье.

Сэлвим Сэлвим - показов 915518, переходов 780

ООО «Сэлвим» - производитель препарата Галавит®, осуществляющий его продвижение и продажи на территории России и стран СНГ.

Иван-да-Марья Иван-да-Марья - показов 4648456, переходов 4744 Производство и продажа продукции из расторопши (капсулы, шрот, масло)
Нефтегазхимкомплект Нефтегазхимкомплект - показов 6630024, переходов 6844 импорт химического сырья и готовой продукции
Ист-Фарм Ист-Фарм - показов 1363709, переходов 1520

 ООО «ИСТ-ФАРМ» – современное фармацевтическое предприятие, расположенное в г.Уссурийске Приморского края.

Фармамедикал Фармамедикал - показов 6666480, переходов 7479 дистрибьютор широкого спектра фармацевтических субстанций
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Общество с ограниченной ответственностью Парус Фарма начала свою деятельность на Российском рынке в 2009 году.

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Компания «Биоком» занимается производством и продвижения биологически активных добавок (БАД) к пище на рынке оздоровительного питания России уже более 10 лет.

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Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК