ЛаВенум ® −

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Законопроект «Об обращении медизделий» подготовят ко второму чтению На доработку законопроекта «Об обращении медизделий» ушел весь 2016 год: помимо согласования с законодательством Евразийского экономического союза, вновь возникли разночтения с действующими регламентами. Очередную редакцию базового документа для российской медицинской промышленности раскритиковали эксперты «Открытого правительства». Как сообщили Vademecum в Минздраве, мнение экспертов и

позиция других ведомств учтены, а в Правительство РФ направлено предложение начать подготовку документа ко второму чтению в Госдуме.

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Федеральные

ФАС выступила против дополнительных преференций для российских производителей Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей...

Пресс-релизы

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ «КАРИПАИН» ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Как известно, сейчас широко применяется неоперативный метод патогенетического лечения межпозвонковых грыж и...

 

Новости компаний

cтарший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц
Teva пока не собирается производить в РФ фармсубстанции

Производственная мощность российского завода израильской компании Teva составляет 0,5 млрд таблеток в год....

региональные

Аптеки Перми перестали продавать антибиотики без рецепта В аптеках Перми и Пермского края приостановили продажу антибиотиков без рецепта. Как сообщило Министерство...
 

Общие новости

Около 50% россиян ищут информацию о лекарствах в интернете Около 50% россиян используют интернет для поиска информации о лекарствах: инструкции, стоимость и отзывы об...

зарубежные

Крупнейшие американские фармкомпании подешевели почти на 25 млрд долл. за 20 минут Акции американских фармацевтических компаний Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb,...
     
Экология питания
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Фармагарант Рус Фармагарант Рус - показов 2662408, переходов 2725

ООО "Фармагарант-Рус" - надежная дистрибьюция лекарственных средств

 

Ангро АС Ангро АС - показов 108141, переходов 202 Аптечный склад (АС) «АНГРО» - компания,

работающая на фармацевтическом рынке с 1994 года. Мы предлагаем широкий

ассортимент субстанций ("ангровых" лекарственных препаратов) и сырья для

инфузионных растворов.

ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» - показов 4471956, переходов 4188

Производство лекарственных средств 130 лет традиций и инноваций!

Органика Органика - показов 3912420, переходов 3076 Производство и реализация лекарственных препаратов, субстанций
Полло Полло - показов 74643, переходов 164

ЛаВенум ® −

просто находка
здоровые ножки,
легкая походка.

Синтез Синтез - показов 6660038, переходов 6309 ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
Эласт-Мед Эласт-Мед - показов 4551084, переходов 3900

Уважаемые оптовики, производственная компания "Эласт-Мед" предлагает широкий ассортимент сертифицированных основовязанных изделий.

Репромед Репромед - показов 921102, переходов 810 ООО "Репромед" - производство хирургических шовных материалов.

ЛУЧИКС ЛУЧИКС - показов 1071583, переходов 1301 ООО «ЛУЧИКС» является крупнейшим прозводителем парафармацевтических и косметических средств в России.
Йотта-фарм Йотта-фарм - показов 508640, переходов 589

Оптовый поставщиик медикаментов. Продукция Российских производителей по конкурентной цене

 
Фермент Фермент - показов 4586107, переходов 13419

Производитель иммунобиологических препаратов и лекарственных средств с 1995 года

Биохимик Биохимик - показов 4703305, переходов 4454 ОАО «Биохимик», основанное в 1959 году, является одним из ведущих промышленных предприятий Республики Мордовия и одним из важнейших производителей лекарственных средств в России.
Нефтегазхимкомплект Нефтегазхимкомплект - показов 6620110, переходов 6827 импорт химического сырья и готовой продукции
Сибирская Клетчатка Сибирская Клетчатка - показов 214058, переходов 378 Мы производим СИБИРСКУЮ КЛЕТЧАТКУ - продукт для красоты и хорошего самочувствия

Биоком ООО Биоком ООО - показов 4493394, переходов 3331

Компания «Биоком» занимается производством и продвижения биологически активных добавок (БАД) к пище на рынке оздоровительного питания России уже более 10 лет.

ЕФ ЛАБОРАТОРИЯ ЕФ ЛАБОРАТОРИЯ - показов 302743, переходов 456 Компания EFLaboratory молодой, динамично развивающийся российский производитель натуральных продуктов по уходу и поддержанию естественной красоты.
Кобра ИнтерФарм Кобра ИнтерФарм - показов 289507, переходов 573

Кобра ИнтерФарм  поставляет экологически чистую, полезную для здоровья продукцию ПРЕМИУМ-класса, являясь в России эксклюзивным представителем американской компании-производителя  IRWIN NATURALS

 
Вулкан ООО НПП Вулкан ООО НПП - показов 4612856, переходов 4892 Производство лечебно-профилактических продуктов и биологически активных добавок к пище (БАД)
Солнышко Солнышко - показов 317185, переходов 398 ООО «Компания Солнышко»  находится на российском медицинском рынке с 2002 года и является производителем и поставщиком товаров медицинского назначения, соответствующих нормам и стандартам качества.

ДДД ДДД - показов 6398614, переходов 6038

«Экспериментально-производственный центр «Дезинфекционист»

МедВэйв МедВэйв - показов 4618332, переходов 4832 ГК "МедВэйв" – российский производитель инновационных препаратов.
Дальхимфарм Дальхимфарм - показов 6382430, переходов 6373 В гармонии с природой и человеком
В-МИН В-МИН - показов 4781803, переходов 5034 Качество жизни - на новый уровень
Фармамедикал Фармамедикал - показов 6656491, переходов 7459 дистрибьютор широкого спектра фармацевтических субстанций
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Компания Фарманалитик: ФармАНАЛИТИК